У США померла всесвітньо відома актриса

Причиною смерті став серцевий напад.

Керол Лінлі відома як виконавиця головної ролі у бродвейській постановці “Блакитний денім” (Blue Denim) і однойменному фільмі 1959 року режисера Філіпа Данна.

Вона також знялася в таких фільмах, як “Світло в лісі” (The Light in the Forest, 1958), “Зникла Банні Лейк” (Bunny Lake Is Missing, 1965) і “Пригоди “Посейдона” (The Poseidon Adventure, 1972). З 1970-х років Линли в основному знімалася на телебаченні, в тому числі в серіалі “Острів фантазій” (Fantasy Island, 1977-1984). Зокрема, відома тим, що знімалась у фільми Ангели Чарлі (Charlie's Angels, 1981).

