В США начали антимонопольное расследование в отношении Facebook

Расследование, кроме штата Нью-Йорк, будут вести в штатах Колорадо, Айова, Небраска, Флорида, Северная Каролина, Огайо и Теннесси и в федеральном округе Колумбия. В нем принимают участие как прокуроры-демократы, так и республиканцы.

Расследование сосредоточится на доминировании Facebook в области и возможных антиконкурентных действиях.

“Даже крупнейшая социальная сеть в мире должна соблюдать закон и уважать потребителей”, — отметила Летиция Джеймс. Прокуроры будут пытаться определить, ставил Facebook под угрозу данные потребителей, или уменьшал возможности их выбора и едва ли не способствовали его действия росту цен на рекламу.

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Facebook в ответ заявил, что планирует “конструктивно сотрудничать” с прокурорами и приветствует дискуссию о конкуренции. “Люди имеют возможности выбора для каждой из услуг, которые мы предоставляем. Мы понимаем, что если мы прекратим инновации, люди могут легко оставить нашу платформу. Это подчеркивает уровень конкуренции, с которым мы сталкиваемся, — не только в США, а по всему миру”, — заявил вице-президент Facebook Уилл Кастлеберри.

Между тем издание The Washington Post и The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщили, что 9 сентября в Вашингтоне будет объявлено об аналогичном расследование в отношении интернет-гиганта Google. Компания не прокомментировала эту информацию, отметив в своем заявлении, что ее службы “помогают людям ежедневно, создают больший выбор для потребителей и поддерживают тысячи рабочих мест и малый бизнес по всей стране”.

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В июле министерство юстиции США объявило, что планирует провести антимонопольное расследование в отношении крупных интернет-компаний. Впрочем, такое расследование вряд ли будет простым, поскольку действующий закон США по монополий не распространяется на компании, которые предлагают недорогие товары или бесплатные онлайн-услуги. Традиционное антимонопольное законодательство преследует большой бизнес, который наносит вред потребителям, в том числе путем ценообразования или другими методами.

Напомним, суд ЕС рассматривает деятельность Facebook.