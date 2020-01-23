В США неизвестный устроил стрельбу: один человек погиб, пять пострадали
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Неизвестный устроил стрельбу в американском городе Сиэтл, штат Вашингтон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу местной полиции в Twitter и NBC News.
В ведомстве отметили, что подозреваемый скрылся с места преступления, ведутся его поиски.
В результате стрельбы погиб человек и пятеро пострадали, среди которых есть дети. Полицейские и медики оказали первую помощь раненым. Им от 9 до 55 лет.
Пострадавших в критическом состоянии госпитализировали.
Напомним, в результате стрельбы возле военной базы на Гавайях погибли двое полицейских.