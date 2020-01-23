В США неизвестный устроил стрельбу: один человек погиб, пять пострадали

В ведомстве отметили, что подозреваемый скрылся с места преступления, ведутся его поиски.

В результате стрельбы погиб человек и пятеро пострадали, среди которых есть дети. Полицейские и медики оказали первую помощь раненым. Им от 9 до 55 лет.

Пострадавших в критическом состоянии госпитализировали.

Напомним, в результате стрельбы возле военной базы на Гавайях погибли двое полицейских.