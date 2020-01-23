У США невідомий влаштував стрілянину: одна людина загинула, п'ять постраждали

У відомстві зазначили, що підозрюваний зник з місця злочину, ведуться його пошуки.

В результаті стрілянини загинула людина і п'ятеро постраждали, серед яких є діти. Поліцейські і медики надали першу допомогу пораненим. Їм від 9 до 55 років.

Постраждалих в критичному стані госпіталізували.

Нагадаємо, внаслідок стрілянини біля військової бази на Гаваях загинули двоє поліцейських.