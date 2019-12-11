В деле Насирова допросили бывшего руководителя фискальной службы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд по делу ексголовы Государственной фискальной службы Романа Насирова и руководителя департамента ГФС Владимира Новикова, допросил бывшего руководителя фискальной служб Игоря Белоуса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.
“На заседании продолжено исследование доказательств, предоставленных стороной обвинения. А также допрошен еще один свидетель — бывший руководитель ГФС”, — говорится в сообщении.
Также, после допроса свидетеля судом объявлен перерыв до 14:00 29 января 2020 года.
Напомним, Высший антикоррупционный суд начал исследования доказательств по делу ексголовы Государственной фискальной службы Романа Насирова и руководителя департамента ГФС Владимира Новикова.
Как уже сообщалось, бывший председатель ГФС Роман Насиров и руководитель департамента Владимир Новиков обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).
Сторона обвинения считает, что бывший председатель Государственной фискальной службы Украины в течение 2015 — 2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины 8 созыва, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО “Фирма “Хас”, ООО “Карпатнадраинвест”, ООО “Надра Геоцентр”.
Эти решения были приняты им с нарушением установленной законом процедуры, а именно при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, повлекшее тяжкие последствия в виде не поступления обязательных платежей в государственный бюджет в сумме более 2 млрд грн.
Напомним, ВСУ закрыл производство по иску Насирова к ГФС Украины.