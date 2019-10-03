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В "Слуге народа" рассказали, когда ВР может рассмотреть вопрос о назначении членов ЦИК

Киев • УНН

 • 10038 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Верховная Рада уже завтра может рассмотреть представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении нового состава Центральной избирательной комиссии. Такое мнение высказал в комментарии журналистам первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает УНН.

В "Слуге народа" рассказали, когда ВР может рассмотреть вопрос о назначении членов ЦИК

Корниенко отметил, что представление Президента сначала должен рассмотреть профильный комитет. Вместе с тем, он не исключил, что комитет может и не рекомендовать выносить этот документ на голосование в зал.

Вместо этого он заверил, что сегодня парламент этот вопрос не рассматривать. Однако Корниенко не исключает, что Рада возьмется за него завтра

"Может быть", - отметил он.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины представление на новый состав Центральной избирательной комиссии.

Ранее, фракция "Слуга народа" подала Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложения по 18 кандидатурам в персональный состав Центральной избирательной комиссии.

Напомним, 13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всех членов Центральной избирательной комиссии. Соответствующее решение поддержали 341 народный депутат.

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