У "Слузі народу" розповіли, коли ВР може розглянути питання про призначення членів ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Верховна Рада уже завтра може розглянути подання Президента України Володимира Зеленського про призначення нового складу Центральної виборчої комісії. Таку думку висловив у коментарі журналістам перший заступник голови фракції “Слуга народу” Олександр Корнієнко, передає УНН.
Корнієнко наголосив, що подання Президента спершу має розглянути профільний комітет. Разом з тим, він не виключив, що комітет може й не рекомендувати виносити цей документ на голосування у зал.
Натомість він запевнив, що сьогодні парламент це питання не розглядатиме. Проте Корнієнко не виключає, що Рада візьметься за нього завтра
"Може бути”, - зазначив він.
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України подання на новий склад Центральної виборчої комісії.
Раніше, фракція “Слуга народу” подала Президенту України Володимиру Зеленському пропозиції щодо 18 кандидатур до персонального складу Центральної виборчої комісії.
Нагадаємо, 13 вересня Верховна Рада достроково припинила повноваження всіх членів Центральної виборчої комісії. Відповідне рішення підтримали 341 народний депутат.