В Службе безопасности назвали "бредом" данные о расстреле группы СБУ на Закарпатье

"Уважаемые журналисты не распространяйте фейк о "расстреле группы СБУ на Закарпатье". Это полный бред!" - написала Гитлянская.

Ранее в СМИ появилась информация, что группа оперативников СБУ, в составе которой были четыре офицера, две недели назад якобы обнаружили убитыми вблизи Виноградова на Закарпатье. Она якобы выполняла задачи по документации контрабанды.