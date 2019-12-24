У Службі безпеки назвали "маячнею" дані про розстріл групи СБУ на Закарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. У Службі безпеки України назвали "повною маячнею" інформацію про розстріл групи СБУ на Закарпатті. Таку заяву зробила речниця спецслужби Олена Гітлянська на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Шановні журналісти не розповсюджуйте фейк про "розстріл групи СБУ на Закарпатті". Це повна маячня!" - написала Гітлянська.
Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що групу оперативників СБУ, у складі якої були чотири офіцери, два тижні тому нібито виявили вбитими поблизу Виноградова на Закарпатті. Вона нібито виконувала завдання з документації контрабанди.