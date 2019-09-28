В Словакии разбился истребитель МиГ-29

“Вблизи города Злате Моравце разбился МиГ-29, — отметила она. — Пилот катапультировался”.

Самолет разбился в субботу вечером во время тренировочного полета, который проходил в паре с другим МиГ-29. Второй истребитель приземлился. На место ЧП направляется министр обороны Словакии Петер Гайдаш.

Отмечается, что пилот смог выжить.

“Могу сообщить, что пилот выжил”, — отметила Цапакова. Пилот успел катапультироваться.

Согласно предварительной информации, причиной катастрофы мог стать недостаток топлива в баках МиГ-29.

Напомним, в результате крушения небольшого самолета на Филиппинах погибли девять человек.