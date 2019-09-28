В Словакии разбился истребитель МиГ-29
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу у города Злате Моравце в Нитрянском крае на западе страны. Об этом сообщила представительница министерства обороны республики Данка Цапакова, слова которой приводит Словацкое радио, передает УНН.
“Вблизи города Злате Моравце разбился МиГ-29, — отметила она. — Пилот катапультировался”.
Самолет разбился в субботу вечером во время тренировочного полета, который проходил в паре с другим МиГ-29. Второй истребитель приземлился. На место ЧП направляется министр обороны Словакии Петер Гайдаш.
Отмечается, что пилот смог выжить.
“Могу сообщить, что пилот выжил”, — отметила Цапакова. Пилот успел катапультироваться.
Согласно предварительной информации, причиной катастрофы мог стать недостаток топлива в баках МиГ-29.
Напомним, в результате крушения небольшого самолета на Филиппинах погибли девять человек.