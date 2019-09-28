У Словаччині розбився винищувач МіГ-29
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Винищувач МіГ-29 ВПС Словаччини розбився в суботу поблизу міста Злате Моравце в Нітрянском краї на заході країни. Про це поінформувала представниця міністерства оборони республіки Данка Цапакова, слова якої наводить Словацьке радіо, передає УНН.
“Поблизу міста Злате Моравце розбився МіГ-29, — зазначила вона. — Пілот катапультувався”.
Літак розбився в суботу ввечері під час тренувального польоту, який проходив в парі з іншим МіГ-29. Другий винищувач приземлився. На місце НП прямує міністр оборони Словаччини Петер Гайдош.
Зазначається, що пілот зміг вижити.
“Можу повідомити, що пілот вижив”, — зазначила Цапакова. Пілот встиг катапультуватися.
Згідно з попередньою інформацією, причиною катастрофи міг стати брак палива в баках МіГ-29.
Нагадаємо, в результаті краху невеликого літака на Філіппінах загинули дев’ять осіб.