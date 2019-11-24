В штабе ООС рассказали о ситуации на участках разведения войск

Так, на участке разведения №1 (Станица Луганская - ред.), на КПВВ и у моста, работают сотрудники Красного Креста по оказанию помощи населению. ГСЧС Украины продолжает обследование участков местности по обе стороны от дороги в районе лесополосы и моста.

На участке разведения №2 (Золотое-4 - ред.) пиротехники ГСЧС Украины провели ежедневное техническое обследование местности.

На участке разведения №3 (Богдановка и Петровское - ред.) сотрудниками ГСЧС Украины изъято 2 взрывоопасных предмета.

Напомним, у Богдановка демонтировали два блиндажи и уничтожили три ВОП.