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У штабі ООС розповіли про ситуацію на ділянках розведення військ

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. На ділянці біля Станиці Луганської працюють співробітники Червоного Хреста, а біля Богданівки та Петрівського співробітники ДСНС вилучили 2 вибухонебезпечних предмета. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, передає УНН

Так, на ділянці розведення №1 (Станиця Луганська - ред.), на КПВВ та біля мосту, працюють співробітники Червоного Хреста щодо надання допомоги населенню. ДСНС України продовжує обстеження ділянок місцевості з обох боків від дороги в районі лісосмуги та мосту.

На ділянці розведення №2 (Золоте-4 - ред.) піротехніками ДСНС України проведено щоденне технічне обстеження місцевості.

На ділянці розведення №3 (Богданівка та Петрівське - ред.) співробітниками ДСНС України вилучено 2 вибухонебезпечних предмета.

Нагадаємо, біля Богданівки демонтували два бліндажі та знищили три ВНП.

Українські Національні Новини

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