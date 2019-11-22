Біля Богданівки демонтували два бліндажі та знищили три ВНП - штаб ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. На ділянці розведення №3 біля населенного пункту Богданівка Донецької області триває процес демонтажу фортифікаційних споруд, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС у Facebook.
Як повідомив заступник начальника Головного управляння ДСНС України в Донецькій області полковник Андрій Даник, до заходів у буферній зоні залучаються чотири піротехнічні розрахунки у складі 21 людини особового складу та 8 одиниць техніки, а також одна інженерна група у складі 9 людей особового складу та 5 одиниць техніки.
"Нашими співробітниками вже здійснено повний демонтаж двох бліндажів. Разом із тим, піротехнічними розрахунками під час супроводу інженерних робіт обстежено територію фортифікаційних споруд, вилучено та знешкоджено встановленим способом три одиниці вибухонебезпечних предметів", - зазначив полковник Андрій Даник.
З початку робіт на ділянці №3 піротехніками ДСНС України обстежено територію площею 30 га, виявлено та знешкоджено 196 вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, демонтаж фортифікаційних споруд біля Богданівки розпочався 21 листопада.