В Шевченковском районе Киева горит частный дом
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Шевченковском районе Киева на улице Дмитриевской, у дома 62/20 горит частный дом, в срочном порядке была осуществлена эвакуация, передает УНН со ссылкой на “Киев Оперативный”.
“На улице Дмитриевской, у дома 62/20 (пока трудно сказать какой именно номер), в 4-этажном частном доме вспыхнул серьезный пожар. В срочном порядке были эвакуированы люди из горящего дома и из отеля, который находится рядом”, — говорится в сообщении.
Также в сообщении отмечено, что в отеле было много иностранцев.
На момент съемки сюжета сообщается, что полностью выгорел четвёртый этаж.
При этом, по предварительным данным, пострадавших нет.
На месте работают значительные силы ГСЧС..