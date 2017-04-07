У Шевченківському районі Києва горить приватний будинок

“На вулиці Дмитрівській, біля будинку 62/20 (поки важко сказати який конкретно номер), в 4-охповерховому приватному будинку спалахнула серйозна пожежа. У терміновому порядку були евакуйовані люди з палаючого будинку та з готелю, який знаходиться поруч”, — йдеться в повідомленні.

Також у повідомленні зазначено, що в готелі було багато іноземців.

На момент зйомки сюжету повідомляється, що повністю вигорів 4-ий поверх.

При цьому, за попередніми даними, постраждалих немає.

На місці працюють значні сили ДСНС.