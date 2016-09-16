Российские военные будут охранять стратегические объекты Крыма

Основу военной группировки составляют не кадровые солдаты и офицеры, а резервисты, которых военное ведомство несколько раз в год призывает на сборы.

"Формирование дивизии было завершено в конце августа этого года. В ходе учений "Кавказ 2016" один из батальонов дивизии был поднят по тревоге для выполнения боевых задач, военнослужащие взяли под охрану военные и гражданские объекты не только в самом Севастополе, но и во всем Крыму. Также были проведены учения по задержанию и ликвидации "диверсантов противника", - сообщает представитель так называемого Минобороны Крыму.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Владимир Путин прилетел в оккупированный Крым, где проведет совещание с членами Совета безопасности России

По словам главного редактора отраслевого журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, до недавнего времени задачи территориальной обороны (защита военных и гражданских объектов, борьба с разведывательно-диверсионными группами, предотвращение диверсий) были распределены между МВД, внутренними войсками (в настоящее время Росгвардия ), ФСБ, МЧС и другими силовыми структурами. Но в настоящее время принято решение не распылять функции между ведомствами, а передать их основную часть так называемому Минобороны.