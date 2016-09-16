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15 марта, 19:03 • 116655 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171337 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141057 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133314 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114364 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106373 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102101 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российские военные будут охранять стратегические объекты Крыма

Российские военные будут охранять стратегические объекты Крыма

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. Несколько тысяч военнослужащих-резервистов из разных регионов России возьмут под охрану военные и социальные объекты полуострова Крым. Бойцы дивизии смогут помогать правоохранительным органам бороться с "террористами и диверсантами", защищать важные объекты и при необходимости ликвидировать последствия стихийных бедствий и катастроф, передает УНН со ссылкой на "Известия".

Основу военной группировки составляют не кадровые солдаты и офицеры, а резервисты, которых военное ведомство несколько раз в год призывает на сборы.

"Формирование дивизии было завершено в конце августа этого года. В ходе учений "Кавказ 2016" один из батальонов дивизии был поднят по тревоге для выполнения боевых задач, военнослужащие взяли под охрану военные и гражданские объекты не только в самом Севастополе, но и во всем Крыму. Также были проведены учения по задержанию и ликвидации "диверсантов противника", - сообщает представитель так называемого Минобороны Крыму.

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По словам главного редактора отраслевого журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, до недавнего времени задачи территориальной обороны (защита военных и гражданских объектов, борьба с разведывательно-диверсионными группами, предотвращение диверсий) были распределены между МВД, внутренними войсками (в настоящее время Росгвардия ), ФСБ, МЧС и другими силовыми структурами. Но в настоящее время принято решение не распылять функции между ведомствами, а передать их основную часть так называемому Минобороны.

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