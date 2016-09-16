Російські військові охоронятимуть стратегічні об'єкти Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Кілька тисяч військовослужбовців-резервістів з різних регіонів Росії візьмуть під охорону військові і соціальні об’єкти півострова Крим. Бійці дивізії зможуть допомагати правоохоронним органам окупантів боротися з “терористами і диверсантами”, захищати стратегічно важливі об’єкти і при необхідності ліквідовувати наслідки стихійних лих і катастроф, передає УНН з посиланням на “Известия”.
Основу військового угрупування становлять не кадрові солдати і офіцери, а резервісти, яких військове відомство кілька разів на рік закликає на збори.
“Формування дивізії було завершено в кінці серпня цього року. В ході навчань “Кавказ 2016” один з батальйонів дивізії було піднято по тривозі для виконання бойових завдань, військовослужбовці взяли під охорону військові і цивільні об’єкти не тільки в самому Севастополі, а й у всьому Криму. Також були проведені навчання по затриманню та ліквідації “диверсантів противника,” — повідомив представник так званого Міноборони анексованого Криму.
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За словами головного редактора галузевого журналу “Арсенал Вітчизни” Віктора Мураховського, до недавнього часу завдання територіальної оборони (захист військових і цивільних об’єктів, боротьба з розвідувально-диверсійними групами, запобігання диверсій) були розподілені між МВС, внутрішніми військами (наразі — Росгвардія), ФСБ, МНС та іншими силовими структурами. Але наразі прийнято рішення не розпорошувати функції між відомствами, а передати їх основну частину так званому Міноборони окупованого півострова.