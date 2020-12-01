В середине декабря количество инфицированных COVID-19 в сутки возрастет до 20 тысяч - НАН
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Ученые Института проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины сделали прогноз по развитию заболеваемости коронавирусной инфекцией, согласно которому в середине декабря количество инфицированных в течение дня превысит отметку в 20 тыс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на результаты исследования опубликованы на сайте НАН Украины.
"Предлагаем ознакомиться с очередным прогнозом развития эпидемии COVID-19 в Украине на период 30 ноября - 6 декабря 2020 от ученых ИПРЭЭИ НАН Украины, а также просмотреть результаты оценки точности прогноза развития эпидемии COVID-19 в Украине на период 23-29 ноября 2020 года", - заявили в Институте.
Так, на завтра, 2 декабря, специалисты сделали прогноз в 16 092 инфицированных. Согласно данным, уже 11 декабря цифра положительных результатов теста на антитела превысит двадцатитысячном отметку - 21124.
К тому же 5 декабря всеобщее количество больных COVID-19 достигнет 800 тыс., 11 декабря - 900 тыс.
"Прошлый прогнозный неделю (23-29 ноября 2020 года) продемонстрировал на фоне продолжающегося активного распространения COVID-19 в стране признаки некоторых возможных позитивных изменений. Об этом, в частности, свидетельствуют оценки точности прогноза и развитие эпидемиологической ситуации согласно наиболее оптимистичным из частных прогнозов", - отметили ученые.
По их словам, точечное консенсус-прогнозирование в условиях отсутствия надлежащей культуры и практического опыта использования прогнозов в управлении сложными медико-биологическим и социально-экономическими процессами является более подходящим инструментом краткосрочного прогнозирования развития эпидемии COVID-19 чем сценарный подход, что в отмеченных условиях содержит значительную субъективную составляющую.
Напомним, что в Украине на 1 декабря зафиксировано уже 745 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - более 12 тыс., рост с началом новой недели.