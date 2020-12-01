У середині грудня кількість інфікованих COVID-19 на добу зросте до 20 тисяч - НАН
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Учені Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України зробили прогноз щодо розвитку захворюваності на коронавірусну інфекцію, згідно з яким в середині грудня кількість інфікованих протягом дня перевищить позначку у 20 тисяч. Про це повідомляє УНН з посиланням на результати дослідження опубліковані на сайті НАН України.
“Пропонуємо ознайомитися з черговим прогнозом розвитку епідемії COVID-19 в Україні на період 30 листопада - 6 грудня 2020 року від учених ІПРЕЕД НАН України, а також переглянути результати оцінювання точності прогнозу розвитку епідемії COVID-19 в Україні на період 23-29 листопада 2020 року”, - заявили в Інституті.
Так, на завтра, 2 грудня, спеціалісти зробили прогноз у 16092 інфікованих. Згідно з даними, вже 11 грудня цифра позитивних результатів тесту на антитіла перевищить 20-тисячну позначку — 21124.
До того ж 5 грудня загальна кількість хворих на COVID-19 сягне 800 тисяч, 11 грудня — 900 тисяч.
“Минулий прогнозний тиждень (23-29 листопада 2020 р.) продемонстрував на тлі продовження активного поширювання COVID-19 в країні ознаки деяких можливих позитивних змін. Про це, зокрема, свідчать оцінки точності прогнозу та розвиток епідеміологічної ситуації згідно з найбільш оптимістичним з часткових прогнозів”, - зазначили науковці.
За їх словами, точкове консенсус-прогнозування в умовах відсутності належної культури та практичного досвіду використання прогнозів в управлінні складними медико-біологічним та соціально-економічними процесами є більш придатним інструментом короткострокового прогнозування розвитку епідемії COVID-19 ніж сценарний підхід, що в відмічених умовах містить значну суб'єктивну складову.
Нагадаємо, що в Україні на 1 грудня зафіксовано вже 745 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу - понад 12 тисяч, зростання з початком нового тижня.