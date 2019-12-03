В Сенате США требуют санкции против Турции из С-400

"Пришло время применить закон. Если этого не сделать, это станет ужасным сигналом для других стран, что они могут пренебрегать законами США без последствий", - заявили в письме американские законодатели.

Сенаторы напомнили Помпео его же заявления о том, что покупка Турцией в России зенитно-ракетных комплексов С-400 приведет американские санкции: "В частности, вы говорили, что закон предусматривает санкции".

При этом Грэм и Ван Голлен отметили, что намерены соблюдать законодательство и требовать этого от администрации США. "Вы были правы, когда вы сделали это заявление", - отмечается в письме.

Напомним, советник Трампа пригрозил Турции санкциями за покупку С-400.