У Сенаті США вимагають санкцій проти Туреччини через С-400
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Сенатор-республіканець Ліндсі Грем і його колега демократ Кріс Ван Голлен звернулися з офіційним листом до держсекретаря Майкла Помпео із закликом запровадити санкції проти Туреччини за купівлю російських ЗРК С-400. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Hill.
"Настав час застосувати закон. Якщо цього не зробити, це стане жахливим сигналом для інших країн, що вони можуть нехтувати законами США без наслідків", - заявили в листі американські законодавці.
Сенатори нагадали Помпео його ж таки заяви про те, що купівля Туреччиною в Росії зенітно-ракетних комплексів С-400 спричинить американські санкції: "Зокрема, ви наголошували, що закон передбачає санкції".
При цьому Грем і Ван Голлен зазначили, що мають намір дотримуватися законодавства й вимагати цього від адміністрації США. "Ви мали рацію, коли ви зробили цю заяву", - наголошується в листі.
Нагадаємо, радник Трампа пригрозив Туреччині санкціями за покупку С-400.