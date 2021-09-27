В Сан-Марино на референдуме проголосовали за легализацию абортов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Большинство жителей Сан-Марино на референдуме, который состоялся 26 сентября, проголосовали за отмену запрета на аборты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на результаты голосования.
Детали
По результатам голосования, поддержали легализацию абортов в Сан-Марино 77% жителей, против — 22%. Всего в референдуме приняло участие почти 15 тыс. человек.
Как сообщает Reuters, жители Сан-Марино голосовали за разрешение делать аборт на сроке до 12 недель, а также на более позднем, если жизни матери угрожает опасность или плод имеет серьезные отклонения.
Ранее в Сан-Марино женщинам, которые прерывали беременность, грозило три года тюремного заключения. Врачей, которые делали аборт, осуждали на срок в два раза больший. Обычно, чтобы провести такую процедуру, жительницы Сан-Марино ехали в Италию.
Напомним
Во Флориде внесли законопроект, который запретит аборты после шести-восьми недель беременности и позволит гражданам подавать в суд на врачей, которые делают такую процедуру.