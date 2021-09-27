У Сан-Марино на референдумі проголосували за легалізацію абортів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Більшість жителів Сан-Марино на референдумі, який відбувся 26 вересня, проголосували за скасування заборони на аборти. Про це повідомляє УНН із посиланням на результати голосування.
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За результатами голосування, підтримали легалізацію абортів у Сан-Марино 77% жителів, проти — 22%. Усього в референдумі взяло участь майже 15 тис. людей.
Як повідомляє Reuters, жителі Сан-Марино голосували за дозвіл робити аборт на терміні до 12 тижнів, а також на більш пізньому, якщо життю матері загрожує небезпека або плід має серйозні вади.
Раніше в Сан-Марино жінкам, які переривали вагітність, загрожувало три роки тюремного ув’язнення. Лікарів, які робили аборт, засуджували на вдвічі довший строк. Зазвичай, щоб провести таку процедуру, жительки Сан-Марино їхали в Італію.
Нагадаємо
У Флориді внесли законопроект, який заборонить аборти після шести-восьми тижнів вагітності і дасть змогу громадянам подавати в суд на лікарів, які роблять таку процедуру.