В Румынии совершили нападение на одного из лидеров революции 1989 года во время мемориальных мероприятий

По его данным, инцидент произошел во время мероприятия на столичной Университетской площади, где несколько десятков человек собрались возле памятника погибшим в ходе революционных событий 30-летней давности, приведших к падению в Румынии тоталитарного режима. В определенный момент несколько участников мероприятия стали освистывать присутствовавшего там Войкулеску, после чего обрушились на него с ударами. Для того чтобы покинуть площадь, Войкулеску, с кровоточившей от полученного удара головой, потребовалась защита жандармов. Позднее в жандармерии сообщили, что разыскивают причастных к нападению.

На судебном процессе по делу о революции 1989 года, проходящем в настоящее время в Румынии, Войкулеску, наряду с экс-президентом Ионом Илиеску и бывшим командующим ВВС Иосифом Русом, является одним из обвиняемых. Согласно обвинительному заключению, после 22 декабря 1989 года группировка Илиеску с целью захвата власти прибегла к диверсиям и дезинформации. Как утверждают военные прокуроры, создание в стране атмосферы “общего террористического психоза” привело к братоубийственному огню, хаотичной стрельбе, противоречивым военным приказам. В этот период в Румынии погибли 1104 человека, 3352 получили ранения. Фигуранты дела отвергают предъявленные обвинения, называя их политически мотивированными.