У Румунії здійснили напад на одного з лідерів революції 1989 року під час меморіальних заходів

За його даними, інцидент стався під час заходу на столичній Університетській площі, де кілька десятків людей зібралися біля пам’ятника загиблим в ході революційних подій 30-річної давності, що призвели до падіння в Румунії тоталітарного режиму. У певний момент кілька учасників заходу стали освистувати присутнього там Войкулеску, після чого накинулися на нього з ударами. Для того щоб залишити площу, Войкулеску, з пораненням голови з якого йшла кров, потрібен був захист жандармів. Пізніше в жандармерії повідомили, що розшукують причетних до нападу.

На судовому процесі у справі про революцію 1989 року, що проходить в даний час в Румунії, Войкулеску, поряд з екс-президентом Іоном Ілієску і колишнім командувачем ВПС Йосіпом Русом, є одним з обвинувачених. Згідно з обвинувальним висновком, після 22 грудня 1989 року угруповання Ілієску з метою захоплення влади вдалося до диверсій і дезінформації. Як стверджують військові прокурори, створення в країні атмосфери “загального терористичного психозу” призвело до братовбивчого вогню, хаотичної стрілянини, суперечливим військовим наказам. У цей період в Румунії загинули 1104 людини, 3352 отримали поранення. Фігуранти справи відкидають висунуті звинувачення, називаючи їх політично мотивованими.