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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 103384 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 108928 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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В РПЦ заявили о "планах Константинополя вернуть себе объекты в Украине"

В РПЦ заявили о "планах Константинополя вернуть себе объекты в Украине"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Константинопольский патриархат планирует вернуть себе более 20 церковных сооружений в Украине, которые принадлежали ему до конца XVII века. Об этом в эфире российского федерального канала заявил глава синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион, сообщает УНН.

“Константинопольский патриархат, готовя эту так называемую автокефалию, в томосе об автокефалии намерен изложить собственные права и восстановить все те ставропигии, которые когда-то исторически Константинополь в Украине имел”, — сказал он. Иларион указал, что в разное время их было “довольно много”.

Он пояснил, что речь идет о более чем 20 храмах, монастырях и других зданиях. Митрополит указал, что список составил для Константинопольского патриархата ученый, который “накопал” в документах информацию о подворьях Константинополя, которые были в разные эпохи.

Напоминаем, решение украинских властей об отмене передачи Украинской православной церкви (МП) зданий Почаевской лавры “может привести к началу гонений против священнослужителей и монахов канонической церкви”, сказал в субботу ТАСС заместитель председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) протоиерей Николай Балашов.

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