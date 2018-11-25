В РПЦ заявили о "планах Константинополя вернуть себе объекты в Украине"

“Константинопольский патриархат, готовя эту так называемую автокефалию, в томосе об автокефалии намерен изложить собственные права и восстановить все те ставропигии, которые когда-то исторически Константинополь в Украине имел”, — сказал он. Иларион указал, что в разное время их было “довольно много”.

Он пояснил, что речь идет о более чем 20 храмах, монастырях и других зданиях. Митрополит указал, что список составил для Константинопольского патриархата ученый, который “накопал” в документах информацию о подворьях Константинополя, которые были в разные эпохи.

Напоминаем, решение украинских властей об отмене передачи Украинской православной церкви (МП) зданий Почаевской лавры “может привести к началу гонений против священнослужителей и монахов канонической церкви”, сказал в субботу ТАСС заместитель председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) протоиерей Николай Балашов.