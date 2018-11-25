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У РПЦ заявили про "плани Константинополя повернути собі об'єкти в Україні"

У РПЦ заявили про "плани Константинополя повернути собі об'єкти в Україні"

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Константинопольський патріархат планує повернути собі більше 20 церковних споруд в Україні, які належали йому до кінця XVII століття. Про це в ефірі російського федерального каналу заявив глава синодального відділу зовнішніх церковних зв’язків РПЦ митрополит Іларіон, повідомляє УНН.

“Константинопольський патріархат, готуючи цю так звану автокефалію, в томосі про автокефалію має намір викласти власні права і відновити всі ті ставропігії, які колись історично Константинополь в Україні мав”, — сказав він. Іларіон вказав, що в різний час їх було “досить багато”.

Він пояснив, що мова йде про більш ніж 20 храмів, монастирів та інших будівлях. Митрополит зазначив, що список склав для Константинопольського патріархату вчений, який “накопав” в документах інформацію про подвір’ях Константинополя, які були в різні епохи.

Нагадуємо, рішення української влади про скасування передачі Українській православній церкві (МП) будівель Почаївської лаври “може привести до початку гонінь проти священнослужителів і чернецтва канонічної церкві”, сказав в суботу ТАРС заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків (ВЗЦЗ) протоієрей Микола Балашов.

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