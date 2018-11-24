РПЦ: скасування Україною передачі Почаївської лаври може почати гоніння проти чернецтва

ukru
Ексклюзив
07:02 • 53992 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 197388 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 496369 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 481504 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 466106 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 462171 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 331795 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 268456 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 532447 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 178960 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
8.4 м/с
69 %
754 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

23 березня, 23:46 • 104254 перегляди
Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

24 березня, 01:03 • 97122 перегляди
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

24 березня, 01:42 • 101641 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

03:55 • 94331 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

05:12 • 82046 перегляди
Публікації
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 54001 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 450109 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 532451 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 456267 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 405320 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 2477 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 174937 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 171639 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 171894 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 166051 перегляди
Актуальне
РПЦ: скасування Україною передачі Почаївської лаври може почати гоніння проти чернецтва

РПЦ: скасування Україною передачі Почаївської лаври може почати гоніння проти чернецтва

Київ • УНН

 • 14298 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Рішення української влади про скасування передачі Українській православній церкві (МП) будівель Почаївської лаври “може привести до початку гонінь проти священнослужителів і чернецтва канонічної церкві”, сказав в суботу ТАРС заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків (ВЗЦЗ) протоієрей Микола Балашов, інформує УНН.

“Це рішення передбачає початок гонінь проти православного чернецтва України. Політики, не соромлячись у засобах, прагнуть „загнати“ віруючих в створювану далекими від віри людьми організацію, яка має нагальні завдання, а не досягнення порятунку душ для вічного життя. Церква „незручна“ руйнівникам духовних основ українського суспільства. Але вона сильна вірністю Христу і в цій вірності — нездоланна”, — сказав він.

Напередодні міністерство юстиції України скасувало передачу комплексу споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври в користування Української православної церкви Московського патріархату. “Комісія Мін’юсту на своєму засіданні задовольнила скаргу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, який просив скасувати рішення про державну реєстрацію права користування на комплекс споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври за релігійною організацією Почаївська Свято-Успенська Лавра. Відповідний наказ Мін’юсту було підписано сьогодні”, — сказала перший заступник міністра юстиції Олена Сукманова.

За її словами, члени Комісії дійшли висновку, що реєстратор здійснив державну реєстрацію права користування на комплекс споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври (Успенського собору, Троїцького собору, монастирських келій, архієрейського будинку, дзвіниці, надбрамного корпусу) з порушеннями вимог чинного законодавства.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.79
Bitcoin
$86,878.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.34
Золото
$3,053.80
Ethereum
$2,069.91