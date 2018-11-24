РПЦ: скасування Україною передачі Почаївської лаври може почати гоніння проти чернецтва
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Рішення української влади про скасування передачі Українській православній церкві (МП) будівель Почаївської лаври “може привести до початку гонінь проти священнослужителів і чернецтва канонічної церкві”, сказав в суботу ТАРС заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків (ВЗЦЗ) протоієрей Микола Балашов, інформує УНН.
“Це рішення передбачає початок гонінь проти православного чернецтва України. Політики, не соромлячись у засобах, прагнуть „загнати“ віруючих в створювану далекими від віри людьми організацію, яка має нагальні завдання, а не досягнення порятунку душ для вічного життя. Церква „незручна“ руйнівникам духовних основ українського суспільства. Але вона сильна вірністю Христу і в цій вірності — нездоланна”, — сказав він.
Напередодні міністерство юстиції України скасувало передачу комплексу споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври в користування Української православної церкви Московського патріархату. “Комісія Мін’юсту на своєму засіданні задовольнила скаргу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, який просив скасувати рішення про державну реєстрацію права користування на комплекс споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври за релігійною організацією Почаївська Свято-Успенська Лавра. Відповідний наказ Мін’юсту було підписано сьогодні”, — сказала перший заступник міністра юстиції Олена Сукманова.
За її словами, члени Комісії дійшли висновку, що реєстратор здійснив державну реєстрацію права користування на комплекс споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври (Успенського собору, Троїцького собору, монастирських келій, архієрейського будинку, дзвіниці, надбрамного корпусу) з порушеннями вимог чинного законодавства.