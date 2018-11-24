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РПЦ: отмена Украиной передачи Почаевской лавры может начать гонения против монашества

РПЦ: отмена Украиной передачи Почаевской лавры может начать гонения против монашества

Киев  •  УНН

 • 14297 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Решение украинских властей об отмене передачи Украинской православной церкви (МП) зданий Почаевской лавры "может привести к началу гонений против священнослужителей и монахов канонической церкви", сказал в субботу ТАСС замглавы Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) протоиерей Николай Балашов, передает УНН .

“Это решение предвещает начало гонений против православного монашества Украины. Политики, не стесняясь в средствах, стремятся „загнать“ верующих в создаваемую далекими от веры людьми организацию, преследующую сиюминутные задачи, а не достижение спасения душ для вечной жизни. Церковь „неудобна“ разрушителям духовных основ украинского общества. Но она сильна верностью Христу и в этой верности — неодолима”, — сказал он.

Накануне министерство юстиции Украины отменило передачу комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры в пользование Украинской православной церкви Московского патриархата. “Комиссия Минюста на своем заседании удовлетворила жалобу Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, который просил отменить решение о государственной регистрации права пользования комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры религиозной организацией Почаевская Свято-Успенская Лавра. Соответствующий приказ Минюста было подписано сегодня”, — сказала первый заместитель министра юстиции Елена Сукманова.

По ее словам, члены Комиссии пришли к выводу, что регистратор осуществил государственную регистрацию права пользования комплекс сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры (Успенского собора, Троицкого собора, монастырских келий, архиерейского дома, колокольни, надвратного корпуса) с нарушениями требований действующего законодательства.

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