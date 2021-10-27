В России зафиксирован новый рекорд суточной смертности от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 1123 человека, сообщает федеральный оперштаб, пишет УНН.
Детали
Это новый максимум суточной смертности с начала пандемии.
Всего, по официальным данным, в стране от вируса умерли 233 898 человек.
К утру 27 октября выявлены 36 582 новых случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 8 352 601 человека.
Выздоровели 7 242 735 человек, в том числе 29 151 человек выписались из больниц за последние сутки.
Ранее
Осенью 2021 года из-за распространения штамма дельта в России начался новый всплеск заболеваемости COVID-19. Оперативный штаб почти ежедневно отчитывается об антирекордах по количеству заболевших и умерших от ковида. При этом в Минздраве считают, что пик заболеваемости в стране еще не достигнут. С 30 октября по 7 ноября в стране объявлен режим нерабочих дней.
Стоит добавить, что российские ведомства учитывают в своей статистике данные с оккупированных АР Крым и Севастополя.