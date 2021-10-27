У Росії зафіксовано новий рекорд добової смертності від COVID-19

Деталі

Це новий максимум добової смертності від початку пандемії.

Загалом, за офіційними даними, у країні від вірусу померло 233 898 осіб.

На ранок 27 жовтня виявлено 36 582 нових випадків COVID-19. Загальна кількість хворих досягла 8 352 601 людини.

Одужали 7 242 735 осіб, у тому числі 29 151 людина виписалися з лікарень за останню добу.

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Восени 2021 року через поширення штаму дельта в Росії почався новий сплеск захворюваності на COVID-19. Оперативний штаб майже щодня звітує про антирекорди за кількістю хворих і померлих від ковіду. При цьому в МОЗ вважають, що піку захворюваності в країні ще не досягнуто. З 30 жовтня по 7 листопада в країні оголошено режим неробочих днів.

Варто додати, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з окупованих АР Крим та Севастополя.