В России арестовали двух оппозиционеров

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 21681 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 115397 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 126161 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117518 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122819 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126853 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151893 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150877 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140763 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Актуальное
В России арестовали двух оппозиционеров

В России арестовали двух оппозиционеров

Киев  •  УНН

 • 8539 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Суд в столице России Москве арестовал на 10 суток голову незарегистрированной Либертарианской партии Сергея Бойко и на 30 суток активиста Марка Гальперина. Их обвинили в участии в неузгодженийи акции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Бойко задержали сотрудники полиции 3 сентября в Москве. Либертарианец заявил, что поводом для этого стал репост видео, в котором юрист "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь призывает принять участие в шествии 31 августа. Из-за этой же акции возле своего дома был задержан Гальперин.

2 сентября за участие в этой же ходе задерживали Любовь Соболь, муниципального депутата Илью Азара и соратника оппозиционера Алексея Навального Николая Ляскина. На них составили административные протоколы, связанные с несогласованной акцией.

Ход против политических репрессий и за честные выборы в Московскую городскую думу 31 августа стала единственной за последние два месяца акции, во время и после которой полиция не задерживала протестующих. При этом из нее возбуждено административное дело о нарушении закона о митингах.

На 31 августа оппозиция подавала в мэрию Москвы несколько заявок на проведение акций против политических репрессий, а также за допуск оппозиционных кандидатов к выборам. Все заявки были отклонены.

Напомним, в Крыму ФСБ пытала львовянина.

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