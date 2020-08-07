В России за сутки зафиксировали более 5,2 тыс. случаев COVID-19, умерло 119 человек

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 86947 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102539 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127708 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107858 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128028 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101400 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102195 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104072 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101966 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101511 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Актуальное
В России за сутки зафиксировали более 5,2 тыс. случаев COVID-19, умерло 119 человек

В России за сутки зафиксировали более 5,2 тыс. случаев COVID-19, умерло 119 человек

Киев  •  УНН

 • 10244 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. В России зафиксировано 877 135 случаев COVID-19, из них новых за сутки – 5241. Об этом сообщает российский федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, передает УНН.

"За последние сутки в России выявлено 5 241 заболевший новой коронавирусной инфекцией (новой коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) в 84 регионах, из них 1 421 случай (27,1%) – активно, у контактных лиц, без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 877 135 заболевших в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 119 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 14 725 человек", – говорится в сообщении.

Согласно данным федерального оперативного штаба, наибольшее число новых случаев COVID-19 продолжают фиксировать в Москве – 686 за сутки.

В оперативном штабе по борьбе с инфекцией в Москве сообщили, что за сутки в российской столице скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, 1353 человека выздоровели. Всего в Москве после прохождения лечения выздоровели 187 576 инфицированных COVID-19.

Как сообщал УНН, количество инфицированных COVID-19 в мире достигло отметки в 19 млн человек, 714 тыс. человек умерли. Больше всего инфицированных зарегистрировано в США – свыше 4,7 млн и в Бразилии – свыше 2,8 млн, Индия – на третьем месте с более 2 млн случаев COVID-19.

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