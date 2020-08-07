В России за сутки зафиксировали более 5,2 тыс. случаев COVID-19, умерло 119 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В России зафиксировано 877 135 случаев COVID-19, из них новых за сутки – 5241. Об этом сообщает российский федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, передает УНН.
"За последние сутки в России выявлено 5 241 заболевший новой коронавирусной инфекцией (новой коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) в 84 регионах, из них 1 421 случай (27,1%) – активно, у контактных лиц, без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 877 135 заболевших в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 119 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 14 725 человек", – говорится в сообщении.
Согласно данным федерального оперативного штаба, наибольшее число новых случаев COVID-19 продолжают фиксировать в Москве – 686 за сутки.
В оперативном штабе по борьбе с инфекцией в Москве сообщили, что за сутки в российской столице скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, 1353 человека выздоровели. Всего в Москве после прохождения лечения выздоровели 187 576 инфицированных COVID-19.
Как сообщал УНН, количество инфицированных COVID-19 в мире достигло отметки в 19 млн человек, 714 тыс. человек умерли. Больше всего инфицированных зарегистрировано в США – свыше 4,7 млн и в Бразилии – свыше 2,8 млн, Индия – на третьем месте с более 2 млн случаев COVID-19.