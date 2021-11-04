В России украинского политзаключенного Яцкина поместили в штрафной изолятор. Омбудсмен заявила о пытках
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Украинского политзаключенного Ивана Яцкина поместили в штрафной изолятор российской колонии в Краснодарском крае. Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова и назвала такие действия тюремщиков – пытками, информирует УНН.
Детали
Как отметила Денисова, Яцкин вынужден был в течение трех дней стоять на ногах без возможности присесть, поскольку, согласно правилам, в штрафном изоляторе откидную кровать днем пристегивают.
"Такие действия в отношении гражданина Украины являются пыткой, ведь он страдает хроническим заболеванием ног: воспаления сосудов привело к образованию трофических язв, вследствие чего происходит нагноение", — добавила Денисова.
После приговора так называемого Верховного суда Крыма украинский политзаключенный будет отбывать 11 лет в колонии строгого режима в Кемеровской области.
Денисова обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием обеспечить гражданину Украины Ивану Яцкину надлежащие условия содержания.
Добавим
Иван Яцкин, родившийся в селе Войково Первомайского района Крыма, был задержан 16 октября 2019 года по подозрению в государственной измене.
Российское следствие утверждает, что находясь в Крыму, Яцкин передавал СБУ сведения, содержащие государственную тайну России.
Напомним
1 ноября в оккупированном Симферополе возле Крымского гарнизонного военного суда, где рассматривали апелляцию по делу группы "Хизб ут-Тахрир", задержали 19 крымских татар.