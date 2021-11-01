В окупованому Сімферополі затримали 19 кримських татар, серед них семеро жінок

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"Біля будівлі Кримського гарнізонного військового суду у Сімферополі, де сьогодні у зв'язку з військовим судом у Власисі розглядають апеляцію у справі червоногвардійської групи "Хізб ут-Тахрір", знову відбулися масові затримання слухачів, серед яких кримські татари", — ідеться у повідомленні.

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Затримані очікували на результати судового засідання у справі червоногвардійської групи "Хізб ут-Тахрір", учасникам якої — Абдулганієву, Абхаїрову та Емірусеїнову призначили десятки років тюремних строків.

Незважаючи на наявність медичних масок та дотримання соціальної дистанції, поліція затримала групу кримських татар. Усіх посадили у заздалегідь підігнаний автобус.

Серед 19 затриманих семеро жінок та представники ЗМІ — Куламет Ібраїмов із "Граней.ру" та кореспондент "Кримської солідарності". Їх відвезли до 3-го відділку поліції "Центральний".

Затримані масово писали скарги на правоохоронців, оскільки їм не пояснили причини затримання і тривалий час до них не допускали адвоката.

Нагадаємо

Учасників "Червоногвардійської групи" затримали 14 лютого 2019 року через зв'язок із ісламською політичною партією "Хізб ут-Тахрір", забороненою в РФ, але легальною та публічною в Україні та у Криму до 2014 року.

3 листопада 2020 року Південний окружний військовий суд засудив фігурантів справи "Червоногвардійської групи" Рустема Емірусеїнова до 17 років позбавлення волі, Ескендера Абдулганієва – до 12 років та Арсена Абхаїрова – до 13.