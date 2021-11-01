В оккупированном Симферополе задержали 19 крымских татар, среди них семь женщин

Цитата

"Возле здания Крымского гарнизонного военного суда в Симферополе, где сегодня в связи с военным судом в Власисі рассматривают апелляцию по делу красногвардейской группы "Хизб ут-Тахрир", вновь прошли массовые задержания слушателей из числа крымских татар", — говорится в сообщении.

Детали

Задержанные ожидали результаты судебного заседания по делу красногвардейской группы "Хизб ут-Тахрир", участникам которой — Абдулганиеву, Абхаирову и Эмирусеинову назначили десятки лет тюремных сроков.

Несмотря на наличие медицинских масок и соблюдение социальной дистанции, полиция задержала группу крымских татар. Всех посадили в заранее подогнанный автобус.

Среди 19 задержанных семь женщин и представители СМИ — Куламет Ибраимов из "Граней.ру" и корреспондент "Крымской солидарности". Их отвезли в 3-й участок полиции "Центральный".

Задержанные массово писали жалобы на правоохранителей, поскольку им не объяснили причины задержания и долгое время к ним не допускали адвоката.

Напомним

Участников "Красногвардейской группы" задержали 14 февраля 2019 года за связь с исламской политической партией "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в РФ, но легальной и публичной в Украине и в Крыму до 2014 года.

3 ноября 2020 года Южный окружной военный суд приговорил фигурантов дела "Красногвардейской группы" Рустема Эмирусеинова до 17 лет лишения свободы, Эскендера Абдулганиева – к 12 годам и Арсена Абхаирова — до 13.