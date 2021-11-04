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У Росії українського політв'язня Яцкіна помістили у штрафний ізолятор. Омбудсмен заявила про катування

Київ • УНН

 • 12211 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Українського політв'язня Івана Яцкіна помістили у штрафний ізолятор російської колонії в Краснодарському краї. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова і назвала такі дії тюремників - катуванням, інформує УНН.

У Росії українського політв'язня Яцкіна помістили у штрафний ізолятор. Омбудсмен заявила про катування

Деталі

Як зазначила Денісова, Яцкін змушений був протягом трьох днів стояти на ногах без можливості присісти, оскільки, згідно з правилами, у штрафному ізоляторі відкидне ліжко вдень пристібають.

"Такі дії стосовно громадянина України є катуванням, адже він страждає на хронічне захворювання ніг: запалення судин призвело до утворення трофічних виразок, внаслідок чого відбувається нагноєння", — додала Денісова.

Після вироку так званого Верховного суду Криму український політв’язень відбуватиме 11 років у колонії суворого режиму в Кемеровській області. 

Денісова звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою забезпечити громадянину України Івану Яцкіну належні умови тримання.

Додамо

Івана Яцкіна, який народився в селі Войкове Первомайського району Криму, затримали 16 жовтня 2019 року за підозрою у державній зраді. 

Російське слідство стверджує, що, перебуваючи у Криму, Яцкін передавав СБУ відомості, які містять державну таємницю Росії.

Нагадаємо

1 листопада в окупованому Сімферополі біля Кримського гарнізонного військового суду, де розглядали апеляцію у справі групи "Хізб ут-Тахрір", затримали 19 кримських татар.

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