В конце июля в Японии допустили образования цунами в Тихоокеанском регионе после землетрясения на Аляске.
В России произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Российские сейсмологи зарегистрировали в Кемеровской области землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН, передает УНН.
Детали
По данным сейсмологов, землетрясение произошло в районе Прокопьевска в 20:41 по киевскому времени 12 августа.
Интенсивность землетрясения оценивается в семь баллов.
Напомним