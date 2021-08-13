У Росії стався потужний землетрус

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Російські сейсмологи зареєстрували в Кемеровській області землетрус магнітудою 5,4. Про це повідомили в Алтаї-Саянском філії Єдиної геофізичної служби РАН, передає УНН.

Деталі

За даними сейсмологів, землетрус стався в районі Прокопьевска о 20:41 за київським часом 12 серпня.

Інтенсивність землетрусу оцінюється в сім балів.

Нагадаємо

Наприкінці липня в Японії допустили утворення цунамі у Тихоокеанському регіоні після землетрусу на Алясці.

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