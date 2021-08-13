Наприкінці липня в Японії допустили утворення цунамі у Тихоокеанському регіоні після землетрусу на Алясці.
У Росії стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Російські сейсмологи зареєстрували в Кемеровській області землетрус магнітудою 5,4. Про це повідомили в Алтаї-Саянском філії Єдиної геофізичної служби РАН, передає УНН.
Деталі
За даними сейсмологів, землетрус стався в районі Прокопьевска о 20:41 за київським часом 12 серпня.
Інтенсивність землетрусу оцінюється в сім балів.
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