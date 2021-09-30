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В России полиция задержала блогера за провокационное фото на фоне храма в Москве

В России полиция задержала блогера за провокационное фото на фоне храма в Москве

Киев  •  УНН

 • 34678 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. В России полиция задержала блогера Руслана Бобиева, который снялся с девушкой на фоне храма Василия Блаженного в центре Москвы в вульгарной позе. Девушка имитировала оральный половой акт. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.

Цитата

“Блогер, сделавший фото провокационного содержания, задержан столичными полицейскими”, — сказали СМИ в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Детали

Также сотрудники полиции задержали спутницу молодого человека.

“Ранее блогер Руслан Бобиев опубликовал у себя в соцсетях фотографию на фоне храма Василия Блаженного. В кадре мужчина вместе с девушкой в полицейской куртке имитировал половой акт”, — отмечается в сообщении.

По данным СМИ, Бобиев родом из Таджикистана. В Москву он приехал из Сочи. Ранее блогер выкладывал в сеть видео, где он нападает и бьет людей со спины.

Как сообщает Meduza, фото было выложено в тикток и инстаграм Бобиева 29 сентября. На нем женщина стоит на коленях перед Бобиевым, а он держит ее за волосы. На женщину надета куртка с надписью “полиция”. На заднем фоне виден собор Василия Блаженного. Блогер сопроводил фото подписью “Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить”.

“После задержания Бобиев принес извинения за использование полицейской формы и за то, что фотография была сделана на фоне храма”, — говориться в сообщении.

Дополнение

Российского блогера Юрия Хованского арестовали на два месяца, до 8 августа по обвинению в оправдании терроризма из-за песни о теракте в театральном центре на Дубровке в 2002 году.

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