У Росії поліція затримала блогера за провокаційне фото на тлі храму в Москві

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"Блогер, який зробив фото провокаційного змісту, затриманий столичними поліцейськими", - сказали ЗМІ у пресслужбі столичного ГУ МВС Росії.

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Також співробітники поліції затримали супутницю молодого чоловіка.

"Раніше блогер Руслан Бобієв опублікував у себе в соцмережах фотографію на тлі храму Василя Блаженного. У кадрі чоловік разом з дівчиною в поліцейській куртці імітував статевий акт", - наголошується в повідомленні.

За даними ЗМІ, Бобієв родом з Таджикистану. У Москву він приїхав з Сочі. Раніше блогер викладав в мережу відео, де він нападає і б'є людей зі спини.

Як повідомляє Meduza, фото було викладено в тікток і інстаграм Бобієва 29 вересня. На ньому жінка стоїть на колінах перед Бобієвим, а він тримає її за волосся. На жінці куртка з написом "поліція". На задньому фоні видно собор Василя Блаженного. Блогер супроводжував фото підписом "Трудовий кодекс - не кримінальний, можна і порушити".

"Після затримання Бобієв приніс вибачення за використання поліцейської форми і за те, що фотографія була зроблена на тлі храму", - говориться в повідомленні.

Доповнення

Російського блогера Юрія Хованського заарештували на два місяці, до 8 серпня, за звинуваченням у виправданні тероризму через пісню про теракт в театральному центрі на Дубровці в 2002 році.