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В России хотят изымать загранпаспорт у должников

В России хотят изымать загранпаспорт у должников

Киев  •  УНН

 • 42402 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющий изымать загранпаспорта у граждан России, признанных судом должниками. Сведения о регистрации материалов приводятся в четверг, 12 августа, на сайте системы обеспечения законодательной деятельности РФ, передает УНН.

Детали

Документы, в частности, предусматривают внесение ряда изменений в порядок выезда из РФ и въезда в страну. После “выполнение своих обязательств” покрывшие задолженность сможет получить назад свой паспорт в миграционной службе. Полномочиями изымать этот документ наделяются дознаватели службы принудительного исполнения.

Кроме того, ограничения на выезд возможны, если гражданин является подозреваемым или привлечен в качестве обвиняемого, — до вынесения решения по делу или вступления в законную силу приговора суда.

Из-за долгов ограничен выезд из России для 3,8 млн человек

В том числе, в проекте указаны основания для признания загранпаспортов недействительными. Так, это будет происходить в случае в случае изменения владельцем фамилии, имени, даты рождения, пола. Другие причины — оформление паспорта по недостоверными бумаг или его потеря владельцем.

По данным на начало 2021 года в списке должников, которым закрыт выезд из России, значатся более 3,8 млн человек. По данным российских властей, зачастую ограничения на выезд применяются к гражданам, которые имеют задолженность по алиментам, кредитам и за услуги ЖКХ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Это рабство какое-то: Зеленский о принуждении украинский с российскими паспортами голосовать на выборах РФ

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