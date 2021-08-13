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У Росії хочуть вилучати закордонний паспорт у боржників

У Росії хочуть вилучати закордонний паспорт у боржників

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Уряд РФ вніс до Держдуми законопроект, що дозволяє вилучати закордонні паспорти у громадян Росії, визнаних судом боржниками. Відомості про реєстрацію матеріалів наводяться в четвер, 12 серпня, на сайті системи забезпечення законодавчої діяльності РФ, передає УНН.

Деталі

Документи, зокрема, передбачають внесення ряду змін в порядок виїзду з РФ і в’їзду в країну. Після “виконання своїх зобов’язань” ті, хто покрив заборгованість зможе отримати назад свій паспорт в міграційній службі. Повноваженнями вилучати цей документ наділяються дізнавачі служби примусового виконання.

Крім того, обмеження на виїзд можливі, якщо громадянин є підозрюваним або притягнутий як обвинувачений, — до винесення рішення по справі або вступу в законну силу вироку суду.

Через борги обмежений виїзд з Росії для 3,8 млн осіб

Нарешті, в проекті вказані підстави для визнання закордонних паспортів недійсними. Так, це буде відбуватися в разі в разі зміни власником прізвища, імені, дати народження, статі. Інші причини — оформлення паспорта за недостовірними паперів або його втрата власником.

За даними на початок 2021 року в списку боржників, яким закритий виїзд з Росії, значаться понад 3,8 млн осіб. За даними російських властей, найчастіше обмеження на виїзд застосовуються до громадян, які мають заборгованість по аліментах, кредитами і за послуги ЖКГ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Це рабство якесь: Зеленський про примус українців з російськими паспортами голосувати на виборах РФ

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