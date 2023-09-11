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В россии и на ВОТ в ближайшее время начнется мобилизация - Генштаб

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. В связи с катастрофическими потерями оккупантов ожидается, что в ближайшее время в российской федерации и на временно оккупированных ею территориях Украины начнется массовая принудительная мобилизация населения. Об этом в утренней сводке сообщил Генштаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Показатели мобилизации, по разным оценкам, могут составлять от 400 до 700 тысяч человек.

Цитата

«Следует отметить, что призвать планируется также около 40 тысяч жителей Чеченской республики, которые вероятно будут использованы в качестве “заградительных отрядов” позади российских войск», — говорится в сообщении.

Дополнение

При этом среди населения Москвы и Санкт-Петербурга цифры запланированной мобилизации снова остаются минимальными.

Отмечается, что на фронт в качестве “пушечного’мяса” в очередной раз пойдут рядовые граждане – жители российских регионов, которых в спину будут толкать на смерть кадыровские палачи.

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«Следовательно, едва ли не единственным способом для российских военных выжить является добровольная сдача в плен Силам обороны Украины», — отметили в Генштабе ВСУ.

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