В россии и на ВОТ в ближайшее время начнется мобилизация - Генштаб

Детали

Показатели мобилизации, по разным оценкам, могут составлять от 400 до 700 тысяч человек.

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«Следует отметить, что призвать планируется также около 40 тысяч жителей Чеченской республики, которые вероятно будут использованы в качестве “заградительных отрядов” позади российских войск», — говорится в сообщении.

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При этом среди населения Москвы и Санкт-Петербурга цифры запланированной мобилизации снова остаются минимальными.

Отмечается, что на фронт в качестве “пушечного’мяса” в очередной раз пойдут рядовые граждане – жители российских регионов, которых в спину будут толкать на смерть кадыровские палачи.

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«Следовательно, едва ли не единственным способом для российских военных выжить является добровольная сдача в плен Силам обороны Украины», — отметили в Генштабе ВСУ.