У росії і на ТОТ найближчим часом почнеться мобілізація – Генштаб

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Показники мобілізації, за різними оцінками, можуть становити від 400 до 700 тисяч осіб.

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«Слід зазначити, що призвати планується також близько 40 тисяч мешканців Чеченської республіки, яких ймовірно буде використано в якості “загороджувальних загонів” позаду російських військ», — йдеться у повідомленні.

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При цьому серед населення Москви та Санкт-Петербурга цифри запланованої мобілізації знову залишаються мінімальними.

Зазначається, що на фронт в якості “гарматного м’яса” вкотре підуть пересічні громадяни – мешканці російських регіонів, яких у спину штовхатимуть на смерть кадирівські кати.

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«Відтак, чи не єдиним способом для російських військових вижити є добровільна здача в полон Силам оборони України», — наголосили у Генштабі ЗСУ.