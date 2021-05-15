В СНБО считают возможным обмен Медведчука на пленников Кремля

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"Это решение принимает Президент Украины. Я думаю, что, если будет такая возможность - мы охотно это сделаем", - заявил Данилов, отвечая на вопрос, возможен ли "после осуждения Медведчука и преступного руководства ОПЗЖ обмен... на украинских патриотов, которых Путин держит в российских тюрьмах".

Что было ранее

Печерский районный суд Киеве 13 мая отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата Украины Виктора Медведчука до 9 июля. На Медведчука в тот же день надели электронный браслет.

Однако, прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога - более чем 300 млн грн. Обвинение просило арестовать нардепа до 10 июля.

Перед этим, 12 мая, Медведчук был в Офисе Генпрокурора для участия в следственных действиях, где ему вручили подозрение.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что нардепам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Ранее Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Медведчука, его жены и других лиц.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить санкции в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма.

Что же касается Козака, то Президент Владимир Зеленский еще 2 февраля ввел против него персональные санкции. Санкции будут действовать 5 лет. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга "Новости", куда также входят телеканалы "ZIK" и "NewsOne", 112-канал.