В РФ закрыли детский сад из-за превышения уровня радона
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. В России приостановили деятельность детского сада из-за превышения уровня радона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прес-службу Управления Федеральной службы судебных приставов РФ по Кемеровской области.
"В ходе плановой выездной проверки Западно-Сибирским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту было установлено, что среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность дочерних продуктов радона в помещениях медицинского кабинета, спальни средней группы, спальни первой младшей группы не соответствуют требованиям п.5.3.3, ч. 3, раздел 5.3 СанПин2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности" и п.4.2.7 СанПин 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования к ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего облучения", - говорится в сообщении.
Так, был установлен превышающий уровень газа радона в помещениях, что создает непосредственную угрозу здоровью и жизни детей и работников учреждения.
Кроме того, суд признал виновным Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №171 ОАО "РЖД" в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 6.4. Кодекса РФ об административных правонарушениях - нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта. Суд назначил наказание - административное приостановление деятельности на 11 суток.
Напомним, в центре Полтавы, возле детского сада, неизвестные выбросили ртутьсодержащие лампы.