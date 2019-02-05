У РФ закрили дитсадок через перевищення рівня радону

"У ході планової виїзної перевірки Західно-Сибірським територіальним відділом Управління Росспоживнагляду по залізничному транспорту було встановлено, що середньорічна еквівалентна рівноважна об'ємна активність дочірніх продуктів радону в приміщеннях медичного кабінету, спальні середньої групи, спальні першої молодшої групи не відповідають вимогам п.5.3.3, ч. 3, розділ 5.3 СанПін2.6.1.2523-09 "Норми радіаційної безпеки" і п.4.2.7 СанПин 2.6.1.2800-10 "Гігієнічні вимоги до обмеження опромінення населення за рахунок природних джерел іонізуючого опромінення", - йдеться в повідомленні.

Так, було встановлено перевищує рівень газу радону в приміщеннях, що створює безпосередню загрозу здоров'ю і життю дітей і працівників установи.

Крім того, суд визнав винним Приватний дошкільний навчальний заклад "Дитячий садок №171 ВАТ "РЖД" у скоєнні правопорушення, передбаченого ст. 6.4. Кодексу РФ про адміністративні правопорушення - порушення санітарно-епідеміологічних вимог до експлуатації житлових приміщень та громадських приміщень, будівель, споруд і транспорту. Суд призначив покарання - адміністративне призупинення діяльності на 11 діб.

Нагадаємо, в центрі Полтави, біля дитячого садка, невідомі викинули ртутьвмісні лампи.