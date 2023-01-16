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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В рф предлагают иностранцам гражданство за вступление в армию – Генштаб

Киев • УНН

 • 441031 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. В россии иностранным гражданам, находящимся в очереди на получение гражданства российской федерации, предлагается добровольно призываться в ряды вражеского войска и автоматически получить гражданство рф. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

В рф предлагают иностранцам гражданство за вступление в армию – Генштаб

Цитата

«На территории россии иностранным гражданам, находящимся в очереди на получение гражданства российской федерации, предлагается добровольно призываться в ряды вражеского войска и автоматически получить гражданство рф. Также, в Москве, оказывается давление на коммерческие структуры с целью финансовой поддержки вражеских вооруженных сил через перевод средств в размере от 10 млн. рублей», – говорится в сообщении.

Вместе с тем, сообщается, что на полигоне Кадамовской Ростовской области, с целью подготовки и последующего комплектования частей и подразделений российских оккупационных войск, участвующих в боевых действиях в Украине, ожидается прибытие подразделений с мобилизованными.

«В первую очередь доукомплектование касается частной военной компании “вагнер” и отрядов “барс”, которые постоянно теряют личный состав в Украине», - отмечается в сообщении.

Кроме того, по имеющейся информации, в Новопскове Старобельского района Луганской области, 15 января, во время применения врагом комплекса С-300, одна ракета упала на жилой дом. Погибли два гражданских лица.

Также сообщается, что в населенных пунктах временно захваченной территории Запорожской и Херсонской областей российские захватчики усиливают контрразведывательные и режимные мероприятия, проводятся усиленные проверки местного населения. Особое внимание уделяется мобильным телефонам.

Дополнение

Министр обороны россии сергей шойгу предложил повысить возраст призыва в армию на срочную службу с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва до 30 лет.

путин поддержал идею повышения призывного возраста в рф.

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